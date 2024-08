Impatto negativo sull' ambiente Barconi l' ultima sparata di Soumahoro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ogni tanto ci costringe a subire le sue discutibili esternazioni Aboubakar. Come dimenticare il suo primo giorno da deputato, quando per farsi notare si è presentato in Parlamento con gli stivali di gomma ricoperti di fango, mostrandosi sorridente ai fotografi. E adesso eccolo di nuovo a sparare le ultime cartucce prima della pausa estiva di Montecitorio. «Sono stato a Lampedusa per monitorare la situazione in cui versano i pescatori. Come denunciamo da anni, i relitti delle imbarcazioni utilizzate dai migranti - una volta salvati - vengono purtroppo lasciate sugli scogli o sui fondali», dichiara l'onorevole ivoriano. «Questo ha una pesca, che rappresenta il principale motore dell'economia della bella e accogliente isola di Lampedusa».