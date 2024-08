Harris alla ricerca del voto wasp | il piano dietro la scelta di Walz

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Per vincere le elezioni Kamalaha bisogno del «maschio bianco», ma abortista e di sinistra. Per questo ha scelto Tim, governatore del Minnesota, come suo compagno di viaggio verso la Casa Bianca, candidato vice Presidente. La mossa è chiara: bisogna rubare voti ai Repubblicani. El'ha già fatto diverse volte dal 2006, quando ha strappato il suo primo seggio al Parlamento del Minnesota in un distretto storicamente repubblicano, e nel 2019 diventando governatore del suo Stato. Il curriculum è da uomo medio americano: sessantenne, ex delle forze armate americane quindi veterano, insegnante di geografia al liceo come la moglie, che ha conosciuto proprio a scuola. Due figli, entrambi avuti con la fecondazione assistita. E qui inizia la sua storia «liberal», che negli Usa non significa liberale ma di sinistra.