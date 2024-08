Greg Paltrinieri nel mare di Senigallia per un evento benefico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il grandeorio, nuotatore azzurro che viaggia verso i 30 anni e che continua a sorprendere con prestazioni eccezionali anche alle Olimpiadi in corso di svolgimento a Parigi, sarà ail 14 e 15 settembre per un. Le acque deldella Spiaggia di Velluto ospiteranno infatti una tappa di Dominate the Water, una manifestazione che lo stesso, da sempre sensibile a tematiche legate alche vadano oltre l’aspetto agonistico, ha ideato. Si tratta di un circuito in acque libere che unisce eventi sportivi, solidarietà e tutela dei mari e delle spiagge italiane. Per la tappa senigalliese è prevista una collaborazione con l’Airc, l’associazione italiana per la ricerca contro il cancro, che si accompagnerà a una gara indi 500 metri.