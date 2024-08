Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio | cosa è accaduto con Alessandro Basciano

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 7 agosto 2024)ile svelaconL’ex moglie di Flavio Briatoreilsul gossip circolato nei giorni scorsi circa una sua storia con il modello, ex fidanzato di Sophie Codegoni. Intervistata sulle colonne del settimanale Chi, EliGreg ha ricostruito la vicenda, spiegando: “Eravamo tante persone in barca, ci sono foto e video che lo dimostrano” ha detto, aggiungendo: “Non sono mai stata sola con lui in mezzo al mare“. I due avrebbero infatti preso parte a una semplice gita in compagnia di amici e colleghi come Rosa Perrotta, Antonella Fiordelisi e Pietro Tartaglione, ritrovati per girare alcuni contenuti sponsorizzati.