Due vittime nel crollo di un hotel a Kroev in Germania Otto i dispersi

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ildi un piano di un, una città situata a circa 110 km a ovest di Francoforte, nellaoccidentale, ha causato la morte di due persone - un uomo e una donna. Al momento dell'incidente, erano presenti 14 persone all'interno dell'edificio, delle quali cinque sono riuscite a mettersi in salvo. Tra i sopravvissuti, quattro persone - un bambino, un uomo e due donne - sono state estratte dalle macerie. Tra i tratti in salvo ci sono anche un bambino e sua madre, originari di Urk, nei Paesi Bassi, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa olandese ANP. Il padre del bambino è ancora intrappolato sle macerie dell'. Le squadre di soccorso sono ancora al lavoro per liberare le persone intrappolate sle macerie.