Dottoressa minacciata Cisl | Rischio implosione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Continua a far discutere l’ennesima aggressione ai danni di un operatore sanitario. Un episodio che si va ad aggiungere ad altre situazioni simili accadute in passato e che questa volta ha visto come vittima una, coperta di insulti e minacce alcuni giorni fa nel parcheggio del Noa alla fine del turno di lavoro. Il brutto episodio subito dal medico è solo l’ultimo caso di una lunga lista di situazioni simili che comprende non solo professionisti del settore sanitario ma anche farmacisti, dirigenti scolastici e docenti. Ai messaggi di sostegno e vicinanza giunti alla, non ultimi quelli della direzione dell’Asl Toscana nord ovest, interviene sul tema anche il segretario provinciale dellaAndrea Figaia con una riflessione a lungo raggio.