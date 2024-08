Dl Omnibusflat tax doppia per paperoni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 7 agosto 2024) 14.45 Nel decreto legge Omnibus, varato dal CdM,misure che vanno dal fisco agli enti locali passando per il contributo per gli abitanti sfollati delle Vele Scampia e l'aumento da 100mila a 200mila euro della flat tax per i '' che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. In conferenza stampa, il ministro dell' Economia Giorgetti precisa che per banche e assicurazioni "non ci saranno tasse sugli extraprofitti, ma sui profitti sì, come per tutti".Approvato dal CdM anche Testo unico sulle rinnovabili