Come organizzare un matrimonio a tema viaggio | idee per wanderluster

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 7 agosto 2024) I viaggi possono rappresentare un momento importante per molte coppie, e non sorprende la popolarità di questoper le nozze dei futuri sposi. Soprattutto se ad una romantica fuga d’amore è legata la nascita della relazione o se i coniugi sono entrambi avventurieri ed appassionatidelle nozze a, tuttavia, non significa dover necessariamente spostarsi verso mete esotiche per pronunciare il fatidico sì. A contrario, si può pensare di trasformare la location nuziale in un vero e propriointorno al mondo, oppure di integrare tra le decorazioni dettaglimappamondi o valigie. Qualunque sia la vostra decisione, affidarsi a questo topic significherà regalare agli ospiti un’esperienza unica e originale nel suo genere. Siete a corto di? Dalla location al menù, ecco qualche idea perun