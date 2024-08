Beautiful Taylor cambia volto Chi è la nuova attrice Rebecca Budig

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Sorpresa a. Nelle ultime puntate americane – che vedremo in Italia tra circa un anno – i telespettatori hanno assistito all’ennesimo recasting dello storico personaggio interpretato dal 1990 al 2019 da Hunter Tylo. Ora a prestare ilall’ex moglie di Ridge Forrester, nonché madre di Steffy Forrester, èBuding. Addio quindi a Krista Allen, presente nel cast solo per due anni., perché c’è unaad interpretarediha un nuovo, quello diBuding. I produttori della soap americana hanno deciso di non rinnovare il contratto di Krista Allen, che era entrata nella serie nel 2021. Per la, che ha già recitato in altre soap opera come General Hospital, La valle dei pini e Sentieri, interpretare la dottoressa Hayes, una psichiatra, è decisamente una novità.