Aspettando la M4 e la passerella | Finalmente non saremo più isolati Tortona-Solari la nuova identità

(Di mercoledì 7 agosto 2024) di Stefania Consenti MILANOè un quartiere che ha vissuto almeno almeno tre vite: quella delle industrie durata cento anni, la rinascita postindustriale, con i fasti della moda e la presenza di stilisti come Giorgio Armani negli anni Ottanta e del Fuorisalone per il design e quella del presente, ricca di eventi e di nuovi luoghi culturali come il Mudec, le librerie e gli studi d’artista. Roberto Monelli lo racconta nel suo bel libro “, MIlano in un quartiere“ edito da Mursia, resoconto appassionato di un quartiere che ha 150 anni. Quale sarà la quarta vita? "Quando i confini cambieranno con l’arrivo della metropolitana M4 (apertura imminente, entro fine settembre, ndr) e la dismissione di una parte della linea ferroviaria Milano-Mortara e della stazione di Porta Genova. Non se ne vede l’ora, c’è molta attesa per questainfrastruttura.