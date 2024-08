Appuntamento in Piazza | Tricarico

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Gli sforzi diplomatici degli Stati Uniti per moderare la rappresaglia dell'Iran per l'assassinio del leader di Hamas Ismail Haniyeh, di cui Teheran attribuisce la responsabilità a Israele, potrebbero funzionare, affermano alcuni funzionari della Casa Bianca al Washington Post. Ma sullo sfondo c’è il fatto che l’Iran non può affrontare una guerra con Israele dato l’arretratezza delle sue forze armate. Ne parliamo con il Generale Leonardogià Capo di Stato Maggiore dell’Aereonautica Militare italiana oggi Presidente della Fondazione ICSA.