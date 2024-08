Anticipazioni Endless Love | puntata di oggi 7 Agosto

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it., ladiOzan e Zeynep tentano in tutti i modi di convincere Emir ad aiutarli a fuggire. Alla fine, quest’ultimo accetta, ma ribadisce che Nihan non dovrà venire a saperlo. Intanto, Kemal sta raggiungendo Asu e, pur continuando a professarsi innamorato della pittrice, le fa una dichiarazione che presto sconvolgerà la vita di entrambi. La mora è felice come non mai, ignara dal fatto che Emir sta origliando di nascosto la loro conversazione ed è pronto a fare la sua mossa per rovinarle la vita.