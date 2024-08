Addio a Lino Jannuzzi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Silvia mi ha detto ieri della polmonite di, che gli è stata fatale a novantasei anni, oggi e lo ha portato via a lei, a Chantal, a Francesco e alla dolce Mariolina. Ho passato il pomeriggio a ascoltare la sua voce, dodici, quindici anni fa, a Radio Radicale, e ho provato una fortissima emozione. Parlava del truce delitto giudiziario che fu il processo per l’assassinio di Paolo Borsel, parlava della grottesca procedura d’accusa sulla trattativa stato-mafia, parlava dell’orrore dello stragismo corleonese e del tentativo in parte riuscito di aggredire e distruggere la classe dirigente italiana e una sfilza di generali e funzionari con imputazioni risibili e temerarie. Una rassegna piena di calore e intuito e fatti delle sue passioni e ossessioni civili.