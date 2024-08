addio a don martini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Lutto nel Compitese per la scomparsa di don Giovanni Bruno. I funerali oggi alle 10,30 nella chiesa di Pieve di Compito. Avrebbe compiuto tra un mese 87 anni. "Era da tempo ritirato in casa, assistito con ogni cura da una famiglia amica – dice mons. Paolo Giulietti – questa condizione gli ha consentito di vivere con serenità gli anni dell’infermità". Nato a Lammari il 8 settembre 1937, in quella parrocchia, Giovanni fu battezzato e ricevette i primi sacramenti. Entrò molto presto nell’Ordine dei Carmelitani Scalzi al Santuario della Madonnina a Capannori. La sua è stata una vocazione molto forte e determinata. Da religioso assunse il nome di Bruno e fu ordinato presbitero il 2 febbraio 1963. Dal suo superiore ottenne poi di poter lasciare la clausura nel 1989 e fu accolto in Diocesi di Lucca, la sua Chiesa natìa, fino alla definitiva incardinazione avvenuta nel 1991.