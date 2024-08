A che ora è il quarto di finale di Vito dell’Aquila oggi in tv? Orario taekwondo -58kg Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024)ha iniziato alla grande il proprio percorso nelalle Olimpiadi di. Il campione olimpico in carica ha dovuto affrontare già agli ottavi un avversario ostico, il kazako Ababakirov, che si è dimostrato in grado di mettere in difficoltàcon le sue lunghe leve. Infatti, il kazako ha vinto con ampio margine il primo round, ma, una volta prese le misure, è riuscito a prevalere nel secondo. Il terzo vede i due lottatori più attenti, ma il calcio alla testa messo a segno da Ababakirov sembra indirizzare l’incontro. Matrova un primo colpo una volta ripreso il match, per poi aggiungere altri due colpi in rapidissima sequenza a 2? dal termine. Insomma, una grande reazione che consegna l’azzurro ai quarti di, in cui affronterà l’ungherese Salim.