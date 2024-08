Zielinski | Inter gruppo fantastico e sano L’Italia mi piace tantissimo oltre il calcio!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 agosto 2024) Piotr, calciatore dell’ha raccontato dei suoi inizi, della sua crescita e del percorso che lo ha portato a diventare il calciatore che è oggi. PRIMA ESPERIENZA – Piotrha concesso un’vista ai canali ufficiali dell’, nell’ambito della terza puntata del format “Welcome Home“. Il calciatore polacco ha ripercorso la sua carriera, sottolineando l’importanza dell’esperienza vissuta all’Udinese, sua prima squadra in Italia, per diventare il calciatore di oggi: «Non è stato facile all’inizio, ma i dirigenti dell’Udinese sono stati bravissimi a garantirmi tutto ciò che mi dava tranquillità. Guardo a quel tempo con tanti bei ricordi. Sono stati anni fatti bene, mi sono concentrato sule non mi mancava niente».