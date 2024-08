VIDEO | Fan ubriaco espluso da Raw dalla sicurezza

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 6 agosto 2024) Ieri notte Monday Night Raw, che ha fatto seguito a SummerSlam, era di scena a Baltimora, Maryland. Diversi gli avvenimenti significativi tra cui il faccia a faccia tra il neo World Heavyweight Champion GUNTHER e Randy Orton e la definitiva implosione del Judgment Day. Purtroppo c’è stato anche un fuori programma che coinvolto un fan per così dire “su di giri”. Fan espulso da Raw Ieri notte a Raw laa buttato fuori dall’arena un fan visibilmente. L’uomo, particolarmente “su di giri” per via dell’alcol è stato bloccatoe allontanato dall’arena dagli uomini dellanon senza difficoltà. Nelche circola in rete si può proprio vedere l’uomo portato di peso fuoriCFG Bank Arena. Qui sotto le immagini. Fight after #WWERaw tonight. Guy had too much too drink had too be forced and escorted out of the arena.