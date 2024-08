Soldati al volante della ‘Gardini’ | Sinergia nel nome della qualità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) L’impresa cesenate Mpc di Stefano, iscritta a Confartigianato (fa parte del Gruppo di Presidenze), ha acquisito la storica carrozzeria Gardini di San Giorgio, portando a compimento una collaborazione avviata da anni, dando continuità a una attività storica che avrebbe potuto non superare i problemi del mancato ricambio generazionale. L’anello di congiunzione è rappresentato da una virtuosa collaborazione produttiva avviata da alcuni anni. L’azienda Gardini fu fondata nel dopoguerra da Pietro Gardini che si specializzò nella lavorazione di legno, sponde e pianali per i mezzi da lavoro dei contadini, provvedendo sia alla costruzione che alla riparazione dei mezzi, poi furono i figli Umberto e Silvano ad aprire la carrozzeria Gardini nel 1973 che diventò un vero e proprio riferimento sul territorio per la riparazione di auto e per restauro di auto d’epoca.