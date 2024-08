Skype addio alla pubblicità e arrivano le nuove funzioni IA

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 6 agosto 2024)dicee con il nuovo aggiornamentoanche leche sfrutteranno l’IA In un mondo digitale che è in continua evoluzione, Microsoft ha deciso di fare un passo avanti significativo, verso il miglioramento dell’esperienza utente su, una delle sue piattaforme di comunicazione più popolari. Con l’ultimo aggiornamento annunciato già da qualche tempo infatti,si appresta a diventare un ambiente completamente privo di, introducendo al contempofunzionalità basate sull’intelligenza artificiale (IA),utilissime sia per gli utenti Windows che macOS.dice-Ansa- Notizie.comLa decisione di rimuovere tutte le forme dida, rappresenta per il colosso un cambiamento radicale nella strategia della piattaforma.