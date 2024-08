Settimo suicidio nelle carceri campane Ciambriello | Servono interventi urgenti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 6 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Sconfortato davanti all’ennesimoche si è consumato ieri in Campania.anomalo avvenuto nel Tribunale di Salerno con dei lacci legati al lavandino dei sanitari della camera di sicurezza dopo aver sostenuto l’udienza per la convalida dell’arresto. Era arrivato sabato all’istituto penitenziario di Fuorni. Con amarezza e preoccupazione lancio un appello alla politica e alla società civile rispetto all’acuirsi dello stato di sofferenza delle persone detenute.immediati eddi prevenzione. Luca rappresenta il 7°in Campania dall’inizio dell’anno. Come si vede anche nel caso di Luca, ci sono situazioni di vulnerabilità e di fragilità per coloro che entrano nel circuito carcerario, c’è bisogno di figure di ascolto qui ed ora.