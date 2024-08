Sace nel primo semestre 2024 mobilitati 263 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Nel"ha mobilitato 26,3attraverso garanzie, liquidità, servizi assicurativi, formazione e iniziative di business matching a sostegno di progetti in Italia e nel mondo, al fianco di oltre 51mila imprese, la quasi totalità pmi". Un risultato - indica una nota - che fa salire il supporto complessivo didall'inizio del piano Insieme2025 "a oltre 80di euro, pari a oltre il 70% dell'obiettivo previsto in arco di piano 2023-2025". L'intervento di"ha conseguentemente generato un impatto di 220sul sistema produttivo" supportano "oltre un milione e 300 mila posti di lavoro". "La crescita sostenibile delle imprese e gli impatti per la collettività sono il cuore della missione di, per questo siamo orgogliosi dei risultati ad oggi raggiunti con Insieme2025", commenta l'a.d. Alessandra Ricci.