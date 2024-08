Roma tragedia in casa | bambina di 10 mesi trovata senza vita dai genitori

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 6 agosto 2024) Un’orribile, quella andata in scena in queste ore nel quartiere Centocelle di. Nella mattina di martedì 6 agosto, unadi soli 10è statamorta in. Secondo quanto riportato da Lapresse, la drammatica scoperta è stata fatta in via dei Gerani dopo l’allarme al 112 lanciato daidella piccola intorno alle 6.40 perché la piccola era in arresto cardiaco. Leggi anche: Virus Oropouche, due morti e contagi in crescita: quali sono i sintomi e come si trasmette la malattia Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, sembra che la piccola soffrisse di una grave patologia dalla nascita. Il 118 è arrivato sul posto e ha provato a rianimare la bimba ma non c’è stato nulla da fare. Nell’edificio sono intervenuti anche gli agenti del commissariato Prenestino. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato l’abitazione a soqquadro.