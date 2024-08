Rivolte anti-immigrati Centinaia di arresti in Inghilterra Linea dura di Starmer è polemica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) LIVERPOOL Hanno iniziato assediando le moschee, pestando la polizia, prendendo a calci le vetrine dei negozi e svaligiandone i locali. Per poi dare fuoco ad auto e biblioteche e finendo per assediare due hotel di migr. Sono gruppi di estrema destra, hooligans e giovani teppisti della working class britannica. Ai posti di blocco improvvisati in mezzo alla strada passa solo "chi è bianco". A Liverpool come a Bristol, Manchester, Stoke-on-Trent, Blackpool e Belfast. Su tutte si è alzato un turbinio di violenza crescente, soffocante, che lascia le strade lastricate di polvere e macerie. Sono più di 370 glicompiuti dalla polizia in una settimana, dopo la strage di bambine imputata al raptus di un 17enne a Southport, vicino a Liverpool, e la successiva ondata di fake news razziste e xenofobe. Sono i peggiori disordini nelle strade del Regno Unito da più di un decennio.