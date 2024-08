Rapina una tabaccheria pontina in pieno centro e fugge in auto in senso contrario Ingente il bottino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 6 agosto 2024) Sono stati attimi, secondi, di terrore, che a lei saranno sembrati un’eternità, quelli vissuti dalla commessa di undi piazza IV Novembre a Sezze. Questa mattina, intorno alle ore 13, un uomo, col volto travisato, ha fatto irruzione nel piccolo esercizio commerciale brandendo un’asta di metallo. Terrorizzata la donna ha consegnato l’incasso del giorno, ancora da quantificare, ed inoltre si è impossessato di una giara contenente varie monete. Non solo, ha arraffato altre cose all’interno del locale prima di darsi alla fuga. Secondo la personata, il malvivente non è straniero. Stando alla ricostruzione fatta dai residenti e dai frequentatori di quella che è la principale piazza del paese, l’uomo aveva parcheggiato un’in via Valerio Flacco, uno dei vicoli che da su via Roma.