Parco di Serravalle ricostruito come in origine il ponte ciclopedonale

(Di martedì 6 agosto 2024) EMPOLI –inildi legnoaldi. Una richiesta a lungo sostenuta dai tanti avventori deldi, che riguardava la parte della struttura che costeggia la piscina comunale e collega i 2 rami delle piste ciclopedonali. Il collegamento si era deteriorato nel corso degli anni, fino all’interdizione al passaggio nell’autunno del 2023. Gli uffici tecnici comunali hanno ripreso il disegno del progetto originario e hanno dato mandato per la ricostruzione tale e quale in. Stessa lunghezza e larghezza, cosìstesso materiale in legno di abete. In aggiunta sarà apposta una segnaletica ad hoc per ricordare che il transito è riservato esclusivamente a pedoni e ciclisti, così da evitare usi impropri da parte di altri veicoli. Il costo dell’opera è stato di 22mila euro, oltre Iva.