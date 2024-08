Nuova rete di distribuzione idrica a Taranto nel quartiere Lama

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 6 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoÈ stato completato l’intervento di realizzazione delladinel, a. L’intervento ha visto la posa di tubazioni in ghisa sferoidale, materiale scelto per la sua durabilità e resistenza, permettendo il successivo allacciamento dei vari immobili. Sono previsti, inoltre, 30 nuovi allacciamenti di utenza, estendendo così il servizio idrico integrato nella zona che era già provvista di unadi raccolta fognaria. L’importo complessivo del progetto ammonta a 71.500 euro ed è stato finanziato e approvato, su richiesta del Comune di. “I lavori sono stati completati in due mesi di lavoro effettivo, assicurando – sottolinea il consigliere di amministrazione di AQP, Lucio Lonoce – un risultato di qualità, grazie alla massima cura e professionalità nel realizzare le opere.