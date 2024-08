Non solo Ceccon | per fuggire dal Villaggio servono 15 milioni

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 6 agosto 2024) Non accennano a placarsi le polemiche attorno alOlimpico: in tanti come, situazione invivibile. Thomasè stato il primo, ma non ile non di certo l’ultimo. Lui si è limitato ad “inaugurare” la polemica, il resto è venuto da sé. Ed eraquestione di tempo, in fin dei conti, perché qualche atleta denunciasse l’incresciosa situazione che si vive dietro le quinte della competizione più affascinante che sia mai esistita. Il Team USA ha preferito sin da subito soggiornare in un hotel in centro (LaPresse) – Ilveggente.itGià, perché non è tutto oro – è proprio il caso di dirlo – quel che luccica in televisione o nelle strutture parigine che stanno ospitando, in questi giorni, le gare olimpiche.