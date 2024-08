‘Non senza fatica si giunge al fine’ | concerto a Bertinoro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) La musica barocca continua ad essere protagonista in questi giorni con gli appuntamenti promossi da La Risonanza in concomitanza con l’Early Music Summer Academy (Emsa). Questa sera alle ore 21,30 nella Concattedrale diandrà in scena il tradizionaledi metà corso degli allievi dell’Emsa. Emblematico il titolo della serata:sial. Da non perdere, domani, nella Chiesa del Suffragio (ore 21,30), ildel maestro Fabio Bonizzoni (nella foto), direttore artistico e musicale de La Risonanza. Considerato tra i principali clavicembalisti e organisti della sua generazione, l’artista suonerà l’organo conservato nella chiesa, particolarmente prezioso perché realizzato nel XVIII secolo da Gaetano Antonio Callido, grande e noto organaro. Bonizzoni presenterà un programma che percorre l’intera Europa (da qui il titolo Interrail).