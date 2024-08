Neres vuole solo il Napoli | Manna pronto all’assalto svelate le cifre

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 6 agosto 2024)ilsarebbeper acquistarlo:lea cui può chiudersi l’affare. Ilrimane in bilico fra possibili altri colpi da sogno sul mercato e la necessità di dover prima sfoltire un po’ la rosa sul piano delle uscite. Rimangono infatti diversi calciatori da piazzare, come Gaetano e Cajuste a centrocampo , soprattutto, il grande nodo di Victor Osimhen in attacco. Il club azzurro starebbe comunque anticipando i tempi per provare a sondare quali possano essere i colpi in entrata una volta sbloccate queste cessioni. Uno dei nomi trattati dalè quello di David. Il brasiliano, come confermato già nella serata di ieri, avrebbe detto sì al club azzurro e adesso la società starebbe valutando come muoversi per lui.