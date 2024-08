Meghan Markle lancia un progetto contro il cyberbullismo | Ne sono stata vittima durante la gravidanza ho pensato al suicidi0 e non vorrei mai che…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 6 agosto 2024) La duchessa di Sussexhato insieme al marito, il principe Harry, un importantevolto a combattere il. L’ex attrice statunitense, sposata dal 2018 con il membro “ribelle” della famiglia reale britannica (dal quale ha avuto due figli, Archie Harrison e Lilibet Diana), ha rilasciato un’intervista per il programma CBS Sunday Morning. La duchessa ha quindi annunciato che, in occasione del suo 43esimo compleanno – celebrato lo scorso 4 agosto – ha dato il via al suoilha raccontato di essernein prima persona, quando fu al centro dell’attenzione mediaticala prima. Nel presentare al pubblico The Parents Network – questo il nome delto dal duca e dalla duchessa di Sussex –ha rivelato di aver anche preso in considerazione l’idea di porre fine alla sua vita.