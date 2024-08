Ma la Direzione Intrattenimento Prime Time Rai chiude per 3 mesi?

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 6 agosto 2024) Una volta c’erano i direttori di rete e potevi comprendere, magari non condividere, un palinsesto estivo sbilanciato verso repliche, prodotti d’acquisizione o che punta tutto su daye access a scapito delleserate. Oggi invece in Rai c’è lae tutto, a livello teorico, cambia. In trecirca dovrebbe essere naturale che lapiù importante faccia sentire il suo peso e abbia modo di cimentarsi col ‘genere estivo’. E invece no. Laddove il nuovo modello organizzativo poteva rappresentare una risorsa, configura l’ennesimo paradosso (tempo fa scrivevamo del fallimento).serate seriali di‘non pervenute’ sulle reti Rai Questa estate, sulle generaliste Rai, l’inedito è stato praticamente inesistente.