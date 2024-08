LIVE Olimpiadi Parigi 2024 6 agosto in DIRETTA | l’Italvolley femminile vola in semifinale Furlani magico bronzo nel salto in lungo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:35 CALCIO – E’ festa carioca al Velodrome di Marsiglia. Arriva il 3-0 di Adriana che porta il Brasile in finale contro gli Stati Uniti. Finale per ilinvece tra Germania e Spagna. 22:34 BEACH VOLLEY – A sorpresa le svizzere Hubrli/Brunner si aggiudicano il primo parziale sulle campionesse del mondo americane Hughes/Cheng. 22:31 PALLAMANO – La Norvegia insiste balzando sul +10 nel corso del secondo tempo del quarto di finale. Scandinave avanti per 21-11 sul Brasile. 22:30 CALCIO – Iberiche che non riescono a riaprire lacon il Brasile che continua a condurre per 2-0 quando si avvicinano le fasi finali dell’incontro. 22:28 Vanno via via ultimandosi gli eventi di quest’oggi.