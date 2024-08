L’incredibile trasformazione fisica di Suri Cruise in lacrime a New York

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 6 agosto 2024) Il 2024 è sicuramente l’anno che ha tracciato una linea netta nella vita di. L’anno del diciottesimo compleanno della figlia di Katie Holmes e Tom, ha segnato un’incredibilein lei.si è fatta donna. Nei modi, nelle forme. Nel nome, visto che ha scelto di farsi chiamareNoelle. Una volontà di allontanarsi ulteriormente dal padre e avvicinarsi ancora di più alla madre. Noelle è, infatti, il secondo nome di Katie Holmes. Ad aprile, in occasione del suo compleanno si è mostrata per la prima volta con un trucco molto vistoso. Poi è arrivata l’estate, il diploma, il primo bacio, la voglia di mantenersi in forma con molte attività Fino alle ultime immagini che ritraggonoche passeggia a New, ad agosto.