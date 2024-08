L’assessore lancia la sfida | Vogliamo creare la città del riuso e del risparmio energetico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Al longianese Andrea Bertani, 56 anni, ’storico ’ del Movimento Cinque Stelle, ex consigliere regionale dal 2015 al 2020, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca ha affidato l’assessorato alla sostenibilità e alla transizione energetica, al contrasto al cambiamento climatico, alla trasparenza e semplificazione, alla tutela del benessere animale. È la prima volta che un assessore dei Cinquestelle entra in una giunta a Cesena. "Questa nomina rappresenta un passo significativo per il nostro movimento e per laed evidenzia l’importanza che attribuiamo alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente" è stato l’imprimatur del senatore del M5S Marco Croatti e di Gabriele Lanzi, coordinatori regionali del Movimento 5 Stelle.