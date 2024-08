La Vis torna a casa | riprende il lavoro al Benelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Dalle dure fatiche del ritiro alagile. Archiviati il proficuo soggiorno di Cingoli - location apprezzata per clima e qualità delle strutture - e il tris di amichevoli contro Venezia, Monza e Fossombrone, la Vis Pesarooggi dopo due giorni di riposo la preparazione allo stadio. Si entra nella settimana tipo, quella che introduce alla prima partita che conta: il debutto in Coppa Italia Serie C di domenica prossima incontro l’Arezzo, ore 21. Sfida probante, contro un avversario di fascia alta, utile anche a testare il polso della concorrenza. Scherzi del calendario, gli amaranto bagneranno poi anche il debuttolingo della Vis in campionato, lunedì 2 settembre, una settimana dopo la trasferta inaugurale di Sassari, dove la Torres ha potuto solo assaggiare la coppa maggiore, eliminata dal Mantova di Possanzini.