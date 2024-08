La Torre Montessoriana | un alleato per l’autonomia dei bambini

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 6 agosto 2024) Forse ne avrete sentito parlare o l’avrete vista imporsi, nelle sue dimensioni, nelle case di amici o di vip dalla vita social: laè regina lì dove lo sviluppo del, della sicurezza, delle competenze motorie del bambino sono prese sul serio. Non è un accessorio di moda, come non lo è il letto montessoriano, la scrivania e tutti gli altri fratelli e le altre sorelle della, ma rappresenta un simbolo della filosofia di Maria Montessori. La, di cui vedremo, a breve, pro e contro, la fascia di età adatta al suo uso, i principali modelli ed anche come costruirsela da sé, rappresenta uneducativo per ie le bambine, sempre troppo immersi, ormai, in un mondo che li vuole adulti il prima possibile, senza fornirgli strumenti per sviluppare competenze, né tanto meno indipendenza.