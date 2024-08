Il chitarrista della band nel mirino denunciato il cecchino di Bereguardo | sequestrate armi e munizioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) di Stefano Zanette(Pavia) Avrebbe sparato dal terrazzo di casa, con una carabina ad aria compressa, contro il palco allestito nel cortile del castello. La polizia ha infatti identificato l’uomo, un 59enne di, che nella serata di domenica 28 luglio avrebbe provocato il ferimento del 31enne Simone Maffei,dei Burial of Babylon, mentre lastava suonando in uno dei concerti organizzati nel castellocittadina pavese. Serate musicali evidentemente non gradite da tutti i residenti nelle immediate vicinanze, che avevano già portato a lamentele per il volume altomusica fino a tarda sera, ma che sono diventate il movente ipotizzato per un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. “Gli organizzatori - conferma anche la vittima - ci hanno detto che alcuni cittadini disi lamentano per la musica ad alto volume”.