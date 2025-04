Parker dice ai leader del campionato Burnley di Start Calm dopo la stretta vittoria di Norwich

Parker ha esortato Burnley a “rimanere Calmo” dopo essere tornati in cima al campionato con una vittoria per 2-1 su Norwich City.Con Leeds United e Sheffield United che non giocano fino a sabato, i Clarets hanno rubato un inizio marzo sui loro rivali, mentre si spostavano cinque punti liberi dalle lame del terzo posto.I gol del primo tempo di Hannibal Mejbri e Jaidon Anthony hanno messo Burnley in controllo a Turf Moor, sebbene lo sciopero di 76 ° minuto di Jack Stacey ha assicurato un traguardo nervoso per i padroni di casa.Tuttavia, la squadra di Parker ha resistito per garantire la loro ricerca di un ritorno immediato in Premier League rimane saldamente sulla buona strada. Justcalcio.com - Parker dice ai leader del campionato Burnley di “Start Calm” dopo la stretta vittoria di Norwich Leggi su Justcalcio.com Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.Scottha esortatoa “rimanereo”essere tornati in cima alcon unaper 2-1 suCity.Con Leeds United e Sheffield United che non giocano fino a sabato, i Clarets hanno rubato un inizio marzo sui loro rivali, mentre si spostavano cinque punti liberi dalle lame del terzo posto.I gol del primo tempo di Hannibal Mejbri e Jaidon Anthony hanno messoin controllo a Turf Moor, sebbene lo sciopero di 76 ° minuto di Jack Stacey ha assicurato un traguardo nervoso per i padroni di casa.Tuttavia, la squadra diha resistito per garantire la loro ricerca di un ritorno immediato in Premier League rimane saldamente sulla buona strada.

Potrebbe interessarti anche:

Highlights Serie A | Venezia-Verona 1-1 : pareggio poco utile per le due squadre

Venezia-Verona, posticipo del lunedì valido per la ventitreesima giornata di Serie A, termina con il punteggio di 1-1. Di seguito i gol e gli highlights della partita che si è giocata allo Stadio ...

“Per Meloni è un reato poco grave?”. Ma Travaglio asfalta Gruber su Le Pen

Davanti a un'interpretazione fallace delle parole di Giorgia Meloni da parte di Gruber, il direttore de il Fatto Quotidiano fa crollare la domanda accusatoria

Daredevil : Rinascita - come mai Punisher compare così poco?

Daredevil: Rinascita, come mai Punisher compare così poco? Nonostante l’influenza di Frank Castle sulla storia del MCU di Matt Murdock, Punisher è stato completamente assente da Daredevil: ...

(A riportarlo è msn.com:) Salesforce Co-Founder Parker Harris on Why AI Keeps Him Up at Night - Parker Harris is of two minds ... have a fear of missing out on the AI wave, especially after AI hit a "tipping point" in February, when market leader OpenAI was valued at $80 billion.