Hezbollah rivendica droni ma non è vendetta per Shukr

(Di martedì 6 agosto 2024) Il gruppo libanese, sostenuto dall'Iran,di aver lanciato uno sciame dicontro Israele che preso di mira obiettivi militari. Una fonte diha dichiarato alla Reuters che comunque non è la rappresaglia del gruppo per l'uccisione da parte di Israele del comandante diFuada Beirut la scorsa settimana. In mattinata l'Idf ha confermato un attacco a Maifadoun, nel Libano meridionale, dove ha preso di mira un edificio utilizzato dain cui sono morti alcuni membri della milizia. Secondo i media israeliani, l'attacco dal Libano è la risposta al raid israeliano.