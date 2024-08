Finale piattaforma 10 metri femminile oggi in tv tuffi Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Tutto quello che c’è da sapere sulladalla10didelledi. L’unica azzurra a qualificarsi per l’atto conclusivo e dunque a sognare una medaglia è Sarah Jodoin Di Maria, approdata incon il decimo punteggio e determinata a chiudere quantomeno in top 10. Spodestare dal podio le forti cinesi non sarà facile, e anche per il bronzo c’è una grande concorrenza (con la britannica Spendolini Sirieix favorita), ma Sarah ci proverà, consapevole di non avere granché da perdere e che già essere in unaolimpica – la prima della sua carriera – è un grande traguardo. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio? L’appuntamento è per le ore 15.00 di martedì 6 agosto all’Aquatics Centre di. Di seguito, tutte le informazioni per seguire la gara.