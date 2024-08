Fin Rampelli escluso dalla competizione per ora Farò ricorso credo nella democrazia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 6 agosto 2024) “Ho ricevutoFederazione italiana nuoto la comunicazione dell’esclusione della candidatura alla presidenza, per averla presentata oltre i termini, anche se oltre i termini c’è stata solo la rettifica a una presentazione inoltrata entro la scadenza”. Così Fabioche annunciae spiega la dinamica dell’incidente. “Faccio presente, senza alcuna polemica, che la decisione è stata presa dal segretario generale, direttamente nominato dal presidente uscente. Tanto per far capire quante anomalie da riformare esistanoFedernuoto”, dice il vicepresidente della Camera in una nota. Fin,per oraalla presidenza “Presenterò certamente, che verrà però esaminato da un organismo sempre di nomina del presidente uscente, tanto per confermare i dubbi precedenti.