Da Instagram a WhatsApp tutti i divieti delle app insostituibili

(Di martedì 6 agosto 2024) La Turchia ha bloccato l'accesso a. L'Autorità di regolamentazionetecnologie e dell'informazione non ha chiarito i motivi della scelta, ma alcuni esponenti del governo di Erdogan hanno dichiarato che la piattaforma non rispetta determinate norme. Da una parte c'è chi ha spiegato le cause indicando l'incitazione alla tortura e alle oscenità, dall'altro lato si sono levate forti critiche verso Meta per la rimozione di messaggi di condoglianze verso i palestinesi dopo l'uccisione di Ismail Haniyeh, uno dei leader di Hamas. Che a differenza dei paesi occidentali, non reputa quest'ultima una organizzazione criminale. Al di làintenzioni di Meta e del governo turco, il risultato è che oltre 50 milioni di utenti turchi non possono collegarsi al proprio account. Senza sapere se e quando il ban sarà rimosso.