Como Varane si presenta | Mi piace il calcio di Fabregas

(Di martedì 6 agosto 2024) “Mi ha convinto il progetto globale, sono qui per aiutare il club a crescere sempre di più e per vivere una nuova sfida, la mia ambizione è questa. Il misterha avuto un ruolo importante per il mio arrivo, mila sua idea di. Ora dobbiamo prepararci al meglio dal punto di vista atletico, ma anche tattico, siamo tanti i giocatori nuovi e dobbiamo imparare a giocare insieme, far nostre le idee tattiche di. Dobbiamo concentrarci su una partita alla volta, poi vedremo cosa potremo fare”. Queste sono le prime dichiarazioni di Raphaelda nuovo calciatore del, in occasione della conferenza stampa dizione. Il difensore francese, prossima colonna del reparto difensivo del club lombardo guidato dal tecnico Cesc, ha svelato i motivi che lo hanno spinto a scegliere i comaschi.