Chi è Rana Reider e quando sono iniziati i guai per il guru dell’atletica

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 agosto 2024 -, 54 anni, per tutti il “mondiale” che allena anche anche Marcell Jacobs. Oggi nuove accuse di molestie hanno portato il Canada a ritirargli l’accredito per i Giochi olimpici. Ma iesattamente dieci anni fa, nel 2014. Le accuse di molestie sessuali, si legge in una nota, era stato accreditato “come personal coach”, una volta che a maggio aveva finito di scontare 12 mesi di libertà vigilata per un caso di molestie e visto anche che “non aveva altre sospensioni o sanzioni e che soddisfaceva i nostri requisiti di idoneità. Domenica 4 agosto abbiamo appreso nuove informazioni sull’opportunità che il signorrimanesse accreditato dal Team Canada ai Giochi di Parigi 2024. Dopo una discussione con Athletics Canada, è stato concordato che l’accreditamento del signorvenisse revocato”.