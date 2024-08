Carboni arrivederci! Inter 2 addi conclusi | speranze sul terzo – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 agosto 2024) Valentinsi appresta a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Marsiglia, dopo aver rinnovato con l’o concluso anche per un altro e ora se ne attende un. FATTA –saluta l’per abbracciare, almeno temporaneamente, il Marsiglia di Roberto De Zerbi. Ieri, l’argentino è andato in sede per firmare il rinnovo di contratto fino al 2029 e a 1.5 milioni di euro a stagione. Passaggio propedeutico prima di arrivare al Marsiglia: l’accordovo è di un prestito oneroso di un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 36 milioni di euro, mentre l’ha un controriscatto che si aggira sui 40 milioni di euro. Peruna grandissima opportunità in un club importante e con un allenatore in ascesa. Proprio De Zerbi è stato il principale ammiratore del baby argentino classe 2005 riempiendolo di telefonate e spiegazioni sul progetto.