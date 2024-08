Cantiere aperto FeralpiSalò Serve il successore di Butic

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) SALÒ (Brescia) Si avvicina il primo appuntamento ufficiale: lache domenica 11 ospiterà il Carpi per il turno inaugurale della Coppa Italia di serie C. In questo momento la squadra di Diana è un. Una situazione delicata, che si è ulteriormente complicata nelle ultime ore con la decisione di Markodi tornare in Croazia e il passaggio di Samuel Pizzignacco al Monza. Due pedine preziose per la compagine verdeblù, che oggi all’ora presenterà ufficialmente i difensori Luciani (dal Taranto) e Rizzo (dal Foggia), mentre per l’attacco ha già cominciato a lavorare con i nuovi compagni Jacopo Pellegrini, classe 2000 ex Sassuolo. Per la porta non si va oltre i primi contatti col Parma per l’estremo difensore del 2001 Filippo Rinaldi.