Calciomercato Napoli Manna vuole accontentare Conte

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 agosto 2024) Lavora incessantemente sulilma butta sempre un occhio anche ai conti. Prima di registrare nuove entrate infatti sarà necessario far uscire qualcuno, ma qualche operazione in via di chiusura sembra esserci. Intanto però si progettano anche le entrate e se il nome di Brescianini ha occupato la scena per tutta la prima parte del mercato, ora il punto fisso in testa dei partenopei sarebbe divenuto un altro. E’ un giocatore che piace molto a conto e dunque il direttore sportivoproverà ad acntarlo nei limiti del possibile, anche perché trovare l’accordo con il club non sarà semplice. Ecco di chi si tratta., si cerca l’accordo con il Benfica per Neres (Photo credits: SSC)Si chiama David Neres e secondo ilsarebbe il rinforzo perfetto per il proprio reparto avanzato.