Wta 1000 Toronto 2024 | programma date orari copertura tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il, le, glie latv del torneo Wtadi, inda lunedì 5 a lunedì 12 agosto. Dopo un torneo olimpico orfano di tante big, in Canada tornano tutte le migliori. L’unica incognita riguarda Iga Swiatek, che verosimilmente si cancellerà essendo arrivata in fondo a Parigi. Al via invece tutte le altre, da Gauff a Sabalenka, passando per Rybakina e l’azzurra Jasmine Paolini. Insieme a lui, a difendere i colori italiani ci sarà anche Elisabetta Cocciaretto. TABELLONE MONTEPREMI La diretta televisiva del Wtadiè affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i tre canali di riferimento: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204).