Varese bambina di 10 anni azzannata dal cane di famiglia | il padre lo accoltella La piccola è grave

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 5 agosto 2024) Unadi 10è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere statadaldella sua, un bull terrier. L’aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 4 agosto, a Busto Arsizio, in provincia di. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Secondo quanto finora ricostruito, ildellaè intervenuto per salvarla e, nel farlo, avrebbeto al petto il, che ora è ricoverato in una clinica veterinaria. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato lain ospedale con l’elisoccorso. La Polizia locale è al lavoro per accertare eventuali responsabilità tali da rendere necessaria l’apertura di un fascicolo di inchiesta. LEGGI ANCHE: Senna sporca, triatleta ricoverata con Escherichia Coli: il Belgio ritira la sua nazionale