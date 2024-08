Un nuovo collegamento per ricucire il centro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 agosto 2024) Nelcittadino è stata attivata la nuova viabilità. È stato aperto ilviabilistico da via Mimose per raggiungere la rotatoria di via Rose, transitando sul retro della chiesa di Sant’Angelo. Dopo i lavori per la realizzazione del prolungamento del tram, una decina di anni fa, ilcittadino di Rozzano era stato tagliato in due e a risentirne era stato il traffico cittadino nelle ore di punta. Quest’opera consentirà la decongestione. È stata inoltre ultimata la nuova area parcheggio con 77 posti auto a uso pubblico alle spalle di via Mandorli. Il tratto finale di via Mimose sarà accessibile fino all’avvio del cantiere per la realizzazione dei nuovi spazi pedonali previsti dal progetto delcittadino.